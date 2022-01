Invité : Emmanuel Faber, le PDG qui veut réinventer le capitalisme

Emmanuel Faber était considéré comme le patron le plus social et le plus atypique du CAC 40. Licencié de chez Danone en mars dernier après 25 ans de bons et loyaux services, il a décidé de sortir du silence dans un livre, « Ouvrir une voie ». Un livre aussi atypique que son auteur, un livre sur la montagne, l’escalade, mais aussi sur le métier de PDG et le capitalisme. Emmanuel Faber est sur le plateau de Quotidien.