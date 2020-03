Invité : "En temps de guerre on donne des ordres, nous on a besoin de moyens", explique le médecin Baptiste Beaulieu

En savoir plus sur Yann Barthes

Baptiste Beaulieu est médecin généraliste et auteur de plusieurs ouvrages à succès sur le quotidien aux urgences et dans le monde médical. Face à l’épidémie de Coronavirus, il a pris la tête d’un centre de prise en charge en Occitanie. Il nous parle de ce dispositif destiné à désengorger les hôpitaux face au nombre croissant de malades. Avec lui, on parle aussi de la gestion de l’épidémie et de l’après.