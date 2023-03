Invité – Encerclée par l’armée russe, quel avenir pour Bakhmout ? L’analyse de l’historien militaire Michel Goya (Partie 2)

La guerre en Ukraine se prolonge depuis plus d’un an. Après plusieurs contre-attaques réussies et la reconquête d’une partie de son territoire, l’Ukraine fait face à une offensive russe sur la ville de Bakhmout. Prise en étau et au sud par l’armée russe, la ville risque de tomber dans les heures qui viennent. Quels sont les enjeux d’aujourd’hui et de demain dans cette région revendiquée par Vladimir Poutine ? La perte de Bakhmout peut-elle faire basculer la guerre ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit l’historien militaire, ancien colonel des troupes de marine Michel Goya.