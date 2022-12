Invité : Enrique Martinez, PDG du groupe Fnac-Darty

La Fnac est depuis quelques jours au cœur d’une polémique autour d’“Antifa”, un jeu de société créé par le site antifasciste “La Horde”. L’extrême-droite et un syndicat de police ont critiqué la vente de ce jeu qui met “en avant les antifas, qui cassent, incendient et agressent dans les manifestations”. Face aux critiques, la Fnac décidait de ne plus commercialiser “Antifa” le 27 novembre. L’affaire prend alors beaucoup d’ampleur sur les réseaux sociaux car les internautes s’insurgent contre cette décision. Le lendemain, la direction décide de faire marche arrière et explique dans un communiqué que le jeu ne comporte “rien de nature à justifier un refus de le commercialiser”. Le groupe Fnac-Darty est dirigé depuis 2017 par le chef d’entreprise espagnol, Enrique Martinez. Et malgré la concurrence du géant américain Amazon, la Fnac demeure le premier libraire, disquaire, distributeur de spectacles et de produits électroniques en France. Enrique Martinez est sur le plateau de Quotidien.