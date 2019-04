On dit partout que la presse écrite s’écroule. Et c’est vrai. Pourtant, un homme résiste toujours à cette vérité : Eric Fottorino. L’ancien patron du Monde a lancé trois nouveaux titres : « Le 1 », « America » et « Zadig ». Tous les trois cartonnent en kiosque. Du jamais vu depuis des années. Eric Fottorino est sur le plateau de Quotidien pour nous livrer les secrets de sa réussite.