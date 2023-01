Invité : Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations

Éric Lombard a été reconduit le 10 janvier dernier au poste de directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations. Sa nomination a été approuvée à l’unanimité par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat qui contrôlent l’activité de l’institution. Il est à la tête de la Caisse des dépôts depuis décembre 2017. Cette institution a pour mission de gérer une partie de l’argent déposé sur les livrets réglementés (livret A, livret de développement durable et solidaire, plan épargne logement), soit un trésor de plus de 500 milliards d’euros. Pour son second mandat, Éric Lombard a esquissé un plan en trois axes pour les années à venir : transformation écologique, cohésion sociale et territoriale et souverainetés. Éric Lombard est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.