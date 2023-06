Invité : Ethann Isidore, le petit Frenchie du nouveau Indiana Jones

Indiana Jones fait son grand retour au cinéma dans un film déjà salué par le Festival de Cannes et la critique. Pour ce cinquième volet, le célèbre Indi a un nouvel acolyte et il est français ! Ethann Isidore a 16 ans, il vient de Chatou et il se retrouve propulsé à la tête de l’une des plus grosses franchises d’aventure du cinéma. Ethann Isidore est sur le plateau de Quotidien.