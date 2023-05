Invité : Etienne Daho, icône de la pop française, revient avec un nouvel album (Partie 2)

Révélé dans les années 1980 notamment grâce au succès de “Week-end à Rome”, Etienne Daho s’est imposé en plus de quarante ans de carrière comme une référence de la pop française. Véritable pont entre les genres, du rock à la pop en passant par le yéyé, influencé aussi bien par le Velvet Underground que par Sylvie Vartan ou Syd Barrett, Etienne Daho, toujours aussi discret et élégant, revient avec un treizième album “Tirer la nuit sur les étoiles”. Le morceau éponyme, en duo avec Vanessa Paradis, donne le ton de l’album : sexy, amoureux, lyrique, orchestral et très autobiographique pour ce chanteur très secret. Etienne Daho revient sur la création de l’album et sur l’ensemble de sa carrière avec Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.