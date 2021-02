Invité : Étienne Ghys perce les mystères de la neige

En savoir plus sur Yann Barthes

Étienne Ghys est l’un des plus grands mathématiciens français, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, membre du Conseil scientifique de l’Education nationale, directeur de recherche au CNRS et cette année, il a décidé de s’intéresser aux flocons de neige. Parce que tout le monde aime la neige, parce que la neige c’est à la fois beau, merveilleux et aussi complètement mystérieux, Étienne Ghys publie « La petite histoire des flocons de neige ». Un livre drôle, très bien illustré et hyper pédago qui va ravir les enfants comme les parents. Étienne Ghys nous en parle sur le plateau de Quotidien.