Invité : Etienne Klein, l’amoureux des sciences

Étienne Klein est LE philosophe des sciences en France. Grâce à lui, les sciences deviennent presque simples, même pour les moins connaisseurs. Pour s’en rendre compte, il suffit de lire « La physique selon Étienne Klein », la compilation de ses six livres pour tout comprendre de la science et ses merveilles. On parle sciences, physique, voyage dans le temps, infini, espace et vie extraterrestre avec Étienne Klein.