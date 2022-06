Invité : être journaliste en temps de guerre, avec Alexander Query, reporter au Kyiv Independent

Guerre en Ukraine, jour 111. Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, le média « The Kyiv Independent » continue sans relâche à informer le monde et les Ukrainiens sur la situation sur place. Malgré la guerre, malgré les bombardements, malgré les dangers, les journalistes de « The Kyiv Independent » se refusent à abandonner leur métier. Alexander Query est l’un d’entre eux. A 34 ans, il est français, installé en Ukraine et un pilier du Kyiv Independent. Alexander Query est sur le plateau de Quotidien.