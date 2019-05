Absents depuis six ans, les Américains de Vampire Weekend reviennent avec un sixième album de « la pop la plus intelligente du monde ». Sur la scène de Quotidien, ils nous présentent « This Life », extrait de l’album « Father of the bride ». Mais comme un live ne suffit pas pour résumer et pour apprécier Vampire Weekend, on reçoit aussi le leader du groupe, Ezra Koening, sur le plateau de Quotidien.