Invité : Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste

Député du Nord et secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel est l’une des figures de la mobilisation contre le report de l'âge de départ à la retraite. Toute la gauche est de nouveau unie contre cette réforme qui a été présentée par Elisabeth Borne le 10 janvier. L’ancien journaliste de 53 ans dénonce une réforme qui va pénaliser les plus pauvres et les travailleurs qui ont débuté le plus tôt. D’après un sondage réalisé pour le magazine Challenges et la chaîne BFM Business, 80 % des Français se disent opposés à un recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, contre 62 ans aujourd’hui. Cette réforme pose également la question de la place que doit occuper le travail dans nos vies et dans la société française. Fabien Roussel est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.