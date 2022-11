Invité : Fabrice Eboué dit "Adieu hier"

Fabrice Eboué est de retour sur scène, plus énervé que jamais, avec « Adieu Hier ». Il y revient sur la crise Covid, la fin de « l’ancien monde » et l’arrivée d’un supposé « nouveau monde », mais aussi sur les réseaux-sociaux, les néo-féministes, les téléphones portables, la cancel culture, le langage inclusif et tellement plus encore.