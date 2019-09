Dans "Alice et le maire", Fabrice Luchini campe un homme politique, maire de Lyon, socialiste et… épuisé. L’ancienne machine à idées qu'il était est à bout de souffle, la niaque a disparue. Pour l’aider, Alice, incarnée par Anaïs Demoustiers. C’est la première fois que Fabrice Luchini vient sur le plateau de Quotidien, on parle avec lui du film « Alice et le maire », de sa vie d’acteur, de sa pièce au théâtre.