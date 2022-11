Invité : Fabrice Luchini s’invite dans votre télé

Pour la première fois de sa carrière, Fabrice Luchini a accepté de filmer l’une de ses représentations au théâtre. Pour la première fois donc, il sera possible d’assister à un spectacle de Fabrice Luchini depuis chez soi, devant sa télévision. Et pas n’importe quel spectacle : dans “Des écrivains qui parlent d’argent”, Fabrice Luchini donne la parole aux grands auteurs, de Zola à Marx en passant par Cioran, Péguy, Céline, Duras, Hugo, La Fontaine, Guitry et même “Les Marseillais”. Oui, l’émission de télé-réalité.