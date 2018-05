Invité : ce que Facebook sait de vous, avec Boris Manenti, de l’Obs

Après le scandale Facebook et Cambridge Analytica, de nombreux utilisateurs ont souhaité connaître quelles informations le réseau social conservait sur eux. Conversations, photos, publicités regardées, … De quoi donner le tournis. Le journaliste Boris Manenti, de l’Obs, a lui aussi fait cette recherche, en incluant Snapchat, Netflix, Twitter ou encore Uber à ses recherches. Il en a tiré un dossier de plus de 60 gigas – juste pour Facebook – et démêlé les différences de traitement des données entre les réseaux sociaux. Boris Manenti est sur le plateau de Quotidien pour en parler.