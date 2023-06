Invité : Fary fait entrer l’humour au stade Roland Garros

Fary fait ses armes d’humoriste au Paname Art Café, puis il intègre la troupe du Jamel Comedy Club en 2012. Il présente son premier one man show au Point-Virgule. Depuis, il s’est produit partout en France et il devient le premier humoriste français à avoir son spectacle disponible sur Netflix. Son spectacle “Hexagone” l’emmène jusque sur la scène de l’AccorHotels Arena devant 15 000 personnes. Avec son style travaillé et son regard aiguisé sur la société, Fary s’est imposé comme un orfèvre de l’humour, mettant en scène et co-écrivant les spectacles de nombreux autres humoristes comme Panayotis Pascot ou Jason Brokerss. En juillet prochain, il présentera son spectacle “Aime-moi si tu peux” sur une scène où aucun humoriste ne s’est jamais produit, le stade Roland Garros. Fary répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.