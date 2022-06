Invité - Fin de la majorité absolue, RN au plus haut : le débrief du second tour des législatives avec Jérôme Jaffré

Absence de majorité absolue pour le parti présidentiel, score historique du Rassemblement national : les résultats des élections législatives sont historiques à plus d’un titre. Comment Emmanuel Macron entend-t-il gouverner sans majorité absolue ? La NUPES peut-elle peser d’une seule voix à l’Assemblée pendant ces cinq prochaines années ? Comment expliquer le score historiquement haut du RN, qui obtient 89 sièges dans l’hémicycle ? Pour en parler et décrypter les enjeux et les conséquences de ces élections législatives, Yann Barthès reçoit Jérôme Jaffré, politologue et chercheur associé au CEVIPOF.