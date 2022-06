Invité – Finale Real Madrid – Liverpool : le chaos du Stade de France décrypté par Jérôme Cazadieu, patron de l’Équipe

Que s’est-il passé aux abords du Stade de France samedi soir lors de la finale de la Ligue des Champions ? Le stade devait accueillir 80 000 supporters du Real Madrid et de Liverpool, des milliers d’entre eux n’auront jamais réussi à rentrer. À la place, ils auront eu droit au chaos et à l’incompréhension totale. Depuis, tout le monde se renvoie la balle : le ministère de l’Intérieur accuse « 30 à 40 000 supporters anglais » venus avec de « faux billets » d’avoir voulu forcer les sécurités. Les journalistes anglais et espagnols présents sur place dénoncent quant à eux une gestion chaotique et la violence des forces de l’ordre à l’égard de supporters dociles. Dimanche soir, 24h après les incidents au Stade de France, c’est le stade Geoffroy-Guichard qui s’est enflammé après la défaite de St-Etienne face à Auxerre et sa rétrogradation en Ligue 2. Y’a-t-il un problème avec le football en France ? Comment expliquer le chaos du Stade de France ? Qui est responsable ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit le patron de l’Équipe, Jérôme Cazadieu.