Invité : Francis Cabrel, le monument de la chanson française revient avec « Un morceau de Sicre » (Partie 2)

Francis Cabrel est pour la première fois l’invité de Quotidien, vendredi 6 octobre. L’auteur-compositeur-interprète, légende de la chanson française est accompagné ce soir de sa fille, Aurélie, avec qui il collabore. Le natif d’Agen se livre sur son nouveau titre, intitulé « Un morceau de Sicre », disponible le 13 octobre prochain, un morceau qui lui tient particulièrement à cœur. Il s’exprime également sur l’importance de la langue occitane pour lui, et explique pourquoi il culpabilise parfois de prendre son temps pour composer et écrire. Le chanteur rend également hommage à Bob Dylan, et revient sur l’abandon de sa moustache, véritable signature personnelle. Puis, il se penche sur son expérience en tant que conseiller municipal, et sur la génération des anti-héros timides et discrets dont il fait partie avec Alain Souchon ou Jean-Jacques Goldman. Enfin, sa fille Aurélie tentera de se livrer sur certains secrets bien gardés de son père.