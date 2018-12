Invité : Franck Dubosc, pour son nouveau spectacle « Fifty/Fifty»

Acteur prolifique, réalisateur tout aussi prolifique, Franck Dubosc est devenu un incontournable du paysage culturel français. Très apprécié par le public au cinéma comme à la télévision, il revient au printemps à ses premiers amours : le théâtre. Comment se sent-on quand on a 50 ans ? Plus vraiment jeune, mais pas vraiment vieux non plus, le cul entre deux chaises, « fifty-fifty », quoi. Pour son nouveau spectacle, Franck Dubosc s’est intéressé à la question de cet entre-deux dont il a pris le parti de rire. On en parle avec Franck Dubosc sur le plateau de Quotidien.