Invité : François de Brauer pour "La loi des prodiges"

François de Brauer est comédien et humoriste. Il cartonne sur Youtube avec ses « Nico-trottoirs », des parodies de micro-trottoirs dans lesquelles il se met en scène dans toute sorte de costume et de personnage, de la militante vegan aux jeunes de cité, en passant par la bourgeoise ou le transhumaniste. Il est actuellement sur scène, tout seul, pour « La loi des prodiges », récit fictif d’un député qui déteste la culture et les artistes et qui les obligent à devenir « utiles » à la société. On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien.