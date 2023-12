Invité : François Gemenne, membre du GIEC, donne les clés pour sauver la planète

Le membre du GIEC, François Gemenne, est l’invité de Quotidien jeudi 14 décembre. Le grand spécialiste du climat et des migrations décrypte l’accord trouvé à la COP28 de Dubaï cette semaine afin de sortir des énergies fossiles à l’horizon 2050 afin d’atteindre la neutralité carbone. Pour le co-auteur du sixième rapport du GIEC, cette décision est historique. Il se penche sur les possibilités qui s’offrent à nous afin d’y arriver, alors que cet engagement ne précise aucune date précise. Le spécialiste se penche ensuite sur les records de températures récents, et notamment en Espagne, où le thermomètre atteint 30 degrés en Andalousie il y a quelques jours. Puis, il tente d’expliquer pourquoi le groupe pétrolier du sultan al-Jaber, président de cette controversée COP, prévoit d’augmenter sa production, à l’image d’autres géants du domaine. François Gemenne se penche aussi sur la façon surprenante dont les chats et chiens participent à la pollution de la planète.