Invité : François Hollande analyse les "Bouleversements" de notre époque (Partie 1)

Après plus de 40 ans d’engagement politique et un mandat à l’Elysée, François Hollande dresse le constat d’un monde en mouvement dans « Bouleversements », son dernier livre aux éditions Stock. L’ancien président s’interroge sur les changements dans nos sociétés, sur l’émergence d’un vaste désordre mondial et ses conséquences, qu’elles soient économiques, diplomatiques ou climatiques. Quel regard François Hollande porte-t-il sur la guerre en Ukraine ? Sur les conflits avec la Russie ? Sur la crise de l’énergie, celle de l’emploi, sur l’urgence climatique ? Quelles sont, selon lui, les responsabilités portées par les responsables mondiaux dans ces grands « bouleversements » ? François Hollande est sur le plateau de Quotidien.