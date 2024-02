Invité : François Hollande passe en revue l’actualité nationale et internationale (Partie 2)

François Hollande est l’invité de Quotidien jeudi 15 février. L’ancien président aborde ce soir de très nombreux sujets nationaux ou internationaux, et tente de répondre dans un premier temps sur la nécessité d’interdire les grèves pendant les vacances scolaires, alors que celles de la SNCF paralyse actuellement le pays. Lui qui avait justement déclaré un jour que l’on était riche à partir de 4000 euros, soit le salaire d’un contrôleur SNCF en fin de carrière. L’ancien Premier secrétaire du parti socialiste se confie ensuite sur le profil de Gabriel Attal ainsi que sur ses relations avec Emmanuel Macron. L’ex-chef de l’Etat revient ensuite sur le décès de Robert Badinter, grande figure de combats et se penche sur ceux d’aujourd’hui, alors que 46% des Français disent être encore pour la peine de mort. François Hollande s’exprime ensuite sur le combat perpétuel contre le Rassemblement National, alors que le parti représente aujourd’hui des millions de Français. L’ancien maire de Tulles revient aussi sur la tourmente dans laquelle se retrouve Cnews, après la demande du Conseil d’Etat à l’Arcom d’élargir le contrôle des chaînes de télévision. Puis il aborde la situation alarmante entre Israël et le Hamas. Enfin, François Hollande s’exprime sur la situation ukrainienne délicate et sur les conséquences à venir, puis se penche sur le sujet qui le préoccupe le plus actuellement.