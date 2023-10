Invité : François Hollande tente d’apporter ses solutions face à la situation actuelle tendue

L’ancien président de la République, François Hollande, est l’invité de Quotidien lundi 16 octobre. L’ancienne figure de la gauche revient dans un premier temps sur la situation actuelle en Israël, et la position à adopter depuis l’attaque terroriste du Hamas, ainsi que sur l’attaque meurtrière subie par le professeur Dominique Bernard à Arras vendredi dernier. Il s’exprime sur un éventuel import du conflit israélo-palestinien dans l’hexagone, et sur les moyens possibles afin de sécuriser un maximum les espaces publics en France. L’ancien chef de l’Etat donne son avis sur la situation de l’assaillant d’Arras, en situation irrégulière, mais jugé comme « inexpulsable », et sur les solutions à apporter face aux Français présents au sein du fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radication à caractère terroriste (FSPRT). Il s’exprime également sur la position de Jean-Luc Mélenchon face aux attaques en Israël.