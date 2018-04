Invité : François Hollande tire "Les leçons du pouvoir" (Partie 1)

Il a quitté l’Élysée il y a presque un an après un quinquennat marqué par les difficultés. Tant sur le plan de la sécurité que de l’économie, sans oublier celles, politiques, au sein de son propre camp. Il a été le plus impopulaire des présidents de la République. François Hollande revient sur le devant de la scène avec son dernier livre "Les leçons du pouvoir", dans lequel il tire le bilan de son passage à l’Élysée, égratigne quelques-uns de ses anciens collaborateurs et donne sa version de son quinquennat. Il reste avec nous pendant presque toute l’émission, François Hollande est sur le plateau de Quotidien. Dans quelques jours, François Hollande fêtera le premier anniversaire de son départ de l’Élysée. Un départ précipité, pour celui qui n’a pas été en mesure de briguer un second mandat. À cette occasion, il publie "Les leçons du pouvoir", dans lequel il revient sur cinq ans de présidence, de décisions, de doutes, d’échecs mais aussi de réussites, comme sur la question du mariage pour tous. Il a entamé le 14 avril dernier une grande tournée de promotion dans les librairies françaises, qui devra se poursuivre jusqu’en juin. Il y a renoué le contact avec les Français, qui lui manquaient. Il est sur le plateau de Quotidien ce 25 avril. Il reviendra avec Yann Barthès et son équipe sur son quinquennat, son rapport avec Emmanuel Macron mais aussi sur ses chutes, ses gaffes et ses ratés. Avec humour.