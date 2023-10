Invité : combien de temps les crises vont durer ? Les prévisions de François Lenglet

Dans un contexte d'incertitude économique dû à l'inflation, à l'endettement public ou encore à la guerre en Ukraine, le journaliste François Lenglet fait un bilan des erreurs commises, des mutations en cours, des problématiques nouvelles et des solutions possibles pour l'avenir, du nucléaire à la voiture électrique en passant par la semaine de quatre jours dans son ouvrage « Combien de temps ça va durer ? », sorti le 12 octobre dernier. En quarante ans de carrière, François Lenglet n’a jamais vécu une période aussi intéressante. Comme si tout se déréglait en même temps, nous nous posons tous la même question : " Combien de temps ça va durer ?". Avec ces problèmes qui s'accumulent au jour le jour : pouvoir d'achat réduit à peau de chagrin, inflation galopante, réforme des retraites, surendettement public, guerre sans fin en Ukraine, révolution des intelligences artificielles qui vont complètement changer la donne pour les dix prochaines années. Dans ce contexte de ras-le-bol général et d'incertitudes bien légitimes, François Lenglet analyse avec efficacité, précision et force de conviction ce qui peut encore changer. Un bilan des erreurs commises, des mutations en cours, des problématiques nouvelles, mais surtout des solutions possibles. Ce 20 octobre, il en parle sur le plateau de Yann Barthès.