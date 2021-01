Invité: François Mitterrand vu par François Hollande

En savoir plus sur Yann Barthes

Vendredi 8 janvier, la France commémore le 25ème anniversaire de la mort de l’ancien président François Mitterrand. En 2016, François Hollande s’était rendu à Jarnac à l’occasion du 20ème anniversaire de sa mort. Vendredi, ce sera donc au tour d’Emmanuel Macron de faire le déplacement. A ce jour, François Hollande et François Mitterrand sont les deux seuls présidents socialistes que la France ait connus. Ils ont tous deux dirigés le Parti socialiste et ont cheminé, ensemble, pendant de longues années sur le terrain politique français. A l’occasion de l’anniversaire de sa mort, François Hollande revient sur ses souvenirs de l’ancien président, son attitude, sa politique, ses moments forts et ses erreurs. François Hollande est sur le plateau de Quotidien.