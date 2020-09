Invité : François Molins, ancien procureur de la République de Paris

En savoir plus sur Yann Barthes

François Molins est procureur général près de la Cour de Cassation. Entre 2011 et 2018, il a été le procureur de Paris. Pendant les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher, en janvier 2015, puis du Bataclan et des terrasses parisiennes, en novembre la même année, c’est lui qu’on a vu partout sur les chaînes d’infos, égrainant les faits, l’avancée des enquêtes. Son sang-froid, la justesse de ses propos ont beaucoup comptés pendant cette période. Aujourd’hui, alors que le procès des attentats de Charlie et de l’Hyper Casher est en cours, François Molins est sur le plateau de Quotidien. Ensemble, on parle de son métier, de son rôle, de l’importance du droit et de la lutte contre le terrorisme.