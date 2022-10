Invité : François Olivennes, expert en PMA et ses "Mille et un bébés"

François Olivennes est gynécologue, obstétricien et, surtout, le grand spécialiste de la procréation médicalement assistée, la PMA. Au cours de sa carrière, François Olivennes a déjà mis au monde plusieurs milliers de bébés, il a aidé des milliers de couples à concevoir malgré leurs difficultés. Depuis quelques années, il voit également de plus en plus de couples avoir recours à la PMA. Comment expliquer cette augmentation ? Comment gérer les angoisses et les espoirs des couples qui font appel à lui ? Comment fonctionne et à quoi ressemble la PMA en France aujourd’hui ? On en parle avec François Olivennes sur le plateau de Quotidien.