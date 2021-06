Invité : François-Régis Gaudry nous fait "déguster l’Italie"

François-Régis Gaudry est journaliste et la star des critiques gastronomiques. Cette année, il a mis l’Italie à l’honneur dans un livre devenu la Bible de la cuisine italienne, « On va déguster l’Italie ». On part tout de suite en vacances avec François-Régis Gaudry sans bouger du plateau de Quotidien.