Invité : François Rousseaux, plongée au cœur de l’affaire Troadec

Qui pour percer le mystère de l’affaire Troadec ? En février 2017, alors que la campagne présidentielle bat son plein, les quatre membres de la famille Troadec sont retrouvés assassinés à leur domicile d’Orvault, en Loire-Atlantique. Quelques jours plus tard, Hubert Caouissin, le beau-frère du père de la famille Troadec, confondu par son ADN retrouvé sur la scène de crime, avoue le quadruple meurtre. Derrière ce crime sordide, une sombre histoire de lingots d’or et de jalousie, que la justice doit maintenant mettre au clair pour faire toute la lumière sur l’affaire. Le procès d’Hubert Caouinssin et son épouse, Lydie, complice présumée, s’ouvre ce mardi 22 juin. On en parle avec le journaliste François Rousseaux qui enquête depuis quatre ans sur l’affaire et publie « Pour tout l’or du monde ».