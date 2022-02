Invité : François Sarano, l’homme qui parle aux requins

Pour quiconque a vu « Les dents de la mer », le requin fascine autant qu’il effraie. Un homme les aime et veut faire partager son amour pour les requins et alerter sur les dangers de leur disparition. Parce que s’ils sont (injustement) mal aimés, les requins sont indispensables à notre écosystème. On en parle avec l'océanographe François Sarano sur le plateau de Quotidien.