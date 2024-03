Invité : François Sureau, grand défenseur des libertés (Partie 2)

Confident du président de la République, colonel de réserve dans la Légion étrangère, fondateur d’un lieu d’accueil pour les migrants, membre de l’Académie française et écrivain, François Sureau est un homme aux mille vies. Animé par le désir de voyager, il évoque, dans « S’en aller », une trentaine de personnages historiques plus ou moins célèbres partageant le même besoin et qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Il mentionne Victor Hugo et sa fuite de la politique vers Guernesey ou encore Victor Jacquemont et sa soif de découvrir de nouvelles cultures. Des aventures qui le renvoient à des étapes de sa propre existence et qui le font poursuivre son chemin littéraire avec des œuvres aux formes singulières.