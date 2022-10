Invité : Franz-Olivier Giesbert plonge dans l’âge d’or de la politique française (Partie 2)

Le journaliste, écrivain et patron de presse, Franz-Olivier Giesbert est venu présenter le deuxième tome de ses mémoires “Histoire intime de la Ve République, La belle époque”, qui décrit sa vision de trois présidents, François Mitterrand, Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Chirac, qu’il a très bien connus pour avoir été le biographe de deux d’entre eux. “La belle époque” publié chez Gallimard, est une plongée passionnante dans un âge d’or révolu. Âgé de 73 ans, il commente les difficultés de notre vie politique française. A l’aide de ses archives personnelles, Franz-Olivier Giesbert dans son livre, refait vivre les années 70 où l’on pouvait conduire sans ceinture de sécurité et où l’on fumait au travail.