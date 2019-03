Invité : Freddie Highmore, la star de "Good Doctor"

De Neverland à The Journey, en passant par Charlie et la Chocolaterie, Arthur et les Minimoys, Astro Boy ou encore À la croisée des mondes, impossible d’être passé à côté de Freddie Highmore. À tout juste 27 ans, l’acteur britannique a déjà bâti une solide carrière et une grande notoriété. Depuis 2018, il est devenu l’un des docteurs les plus célèbres du petit écran. La série « Good Doctor », dans laquelle il interprète un médecin autiste et brillant a cartonné en France. Fort de ce succès, le jeune acteur s’est vu convié, au titre d’invité spécial, au grand festival « Séries Mania », qui se déroule à Lille jusqu’au 30 mars. En attendant, Freddie Highmore est sur le plateau de Quotidien.