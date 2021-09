Invité : Frédéric Gros décrypte la honte, ce « sentiment révolutionnaire »

On a tous déjà connu la honte, mais au fond, c’est quoi la honte ? Est-ce que c’est différent de hurler « C’est la honte » que de dire « Tu me fais honte » ? Qu’est-ce qu’on ressent, tous, face à la honte ? Est-ce que c’est mal d’avoir honte parfois, d’avoir honte de soi, de son corps ? On en parle avec le philosophe Frédéric Gros qui consacre un livre tout entier à la honte qu’il voit comme un « sentiment révolutionnaire ».