Invité : Frédéric Lenoir trouve un sens à nos vies avec "Jung – Un voyage vers soi"

Frédéric Lenoir est philosophe et sociologue. Spécialiste français des religions et des spiritualités, il s’intéresse à la vie des idées et des religions pour trouver un sens à sa vie… Et aux nôtres. Pour tenter de répondre à cette vaste question, il s’est penché sur les travaux de Carl Gustav Jung, médecin suisse, pionnier de la psychanalyse et inventeur du développement personnel. Frédéric Lenoir publie « Jung : un voyage vers soi » et il est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.