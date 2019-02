Invité : Frédéric Martel pour "Sodoma, enquête au cœur du Vatican"

Le journaliste et écrivain français Frédéric Martel publie une enquête exclusive sur l’homosexualité dans l’Église, qui l’a pourtant toujours violemment condamné. Pendant quatre ans, Frédéric Martel a parcouru de nombreux pays pour interroger près de 1500 personnes, hommes et femmes d’églises, personnels, hommes et femmes d’État. « Sodoma, enquête au cœur du Vatican » sera publié le 21 février prochain. En attendant, Frédéric Martel est sur le plateau de Quotidien.