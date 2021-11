Invité : Dr. Gabriel Sara, l'homme qui révolutionne l’accompagnement des malades

Le Dr. Gabriel Sara est hématologue, cancérologue et directeur de l’unité de chimiothérapie à l’Hôpital Mount Sinai de New York. Il est aussi, depuis peu, l’un des personnages phares du dernier film d’Emmanuelle Bercot, « De son vivant ». Un film vibrant sur la maladie, ceux qui la combattent et ceux qui les accompagnent dans lequel le Dr. Sara joue son propre rôle.