Invité : Gabriel Zucman, l’économiste frenchie de Bernie Sanders et Elizabeth Warren

Il est français et pourtant, il conseille des candidats démocrates à la présidentielle américaine. Gabriel Zucman est économiste et professeur à l’université de Berkeley en Californie. Convaincu qu’il faut taxer massivement les plus riches pour faire avancer l’économie et rétablir davantage d’égalité entre les citoyens, il conseille Bernie Sanders et sa rivale Elizabeth Warren. Gabriel Zucman est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de son dernier livre, « Le triomphe de l’injustice ».

En savoir plus sur Yann Barthes