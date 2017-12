invité : Gabrielle Deydier, son combat contre la grossophobie

Vendredi dernier, la Mairie de Paris a organisé une journée contre la « grossophobie ». Mais c’est quoi la grossophobie ? Pour en parler Quotidien reçoit ce soir Gabrielle Deydier, auteure de « On ne nait pas grosse », une enquête écrite à la première personne du singulier. La jeune femme de 37 ans y explore son histoire de grosse et celle de tous les gros, une vie faite de honte et d’humiliations. « Ce qui gêne tant les gens, c’est mon poids : 150 kg pour 1,53 m. Après avoir été méprisée pendant des années, j’ai décidé d’écrire pour ne plus m’excuser d’exister ». Gabrielle est en plateau ce soir dans Quotidien – Extrait Quotidien du 19 décembre