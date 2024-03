Invité : Gaël Fickou, le rugbyman dans le « club des 5 »

Le rugbyman Gaël Fickou est l’invité de Quotidien jeudi 21 mars. A 29 ans, le capitaine du Racing 92 est entré dans l’histoire durant le tournoi des Six Nations en célébrant sa 90ème sélection sous le maillot bleu, devenant ainsi que le cinquième joueur le plus sélectionné de l’Histoire du rugby français. Le trois-quart centre se confie sur le rôle qu’il joue auprès des nouveaux jeunes arrivants au sein de la sélection. Puis, il revient sur l’élimination cruelle du XV de France lors de « sa » coupe du monde à domicile face à l’Afrique du sud en quart de finale pour un petit point, et ce alors que la Fédération Internationale de Rugby a reconnu cinq erreurs majeures de l’arbitre lors de cette rencontre. Gaël Fickou se penche ensuite sur le rugby à sept, discipline phare des Jeux Olympiques, et pour laquelle Antoine Dupont a choisi de « sacrifier » quelques mois le rugby à XV. L’homme originaire d’une cité à la Seyne-sur-Mer dans le Var explique aussi qu’il ne s’en serait pas sorti sans son amour pour ce sport. Enfin, il en dit davantage sur sa volonté de faire émerger le rugby au Sénégal, pays d’origine de son père.