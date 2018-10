Invité : Gauthier Borsarello pour "L’Etiquette", le nouveau guide de l’élégance masculine

C’est le petit nouveau des magazines pour hommes : pas tout à fait magazine de mode, mais résolument mode pourtant. On s’explique : l’Etiquette, fondé par le M. Style de Quotidien Marc Beauge et le spécialiste mode Gauthier Borsarello, s’adresse aux hommes qui veulent avoir du style. Il ne leur dit pas comment être cool, ni comment briller en société. Par contre, l’Etiquette leur explique comment porter avec justesse un trench, ou même un pull-over. Ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Qu’il s’agisse de porter un Vuitton ou un Célio. Et ce sera deux fois par an en kiosques. Bonne nouvelle : le premier numéro est sorti ce 18 octobre. Le rédacteur en chef Gauthier Borsarello nous en parle sur le plateau de Quotidien.