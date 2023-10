Invité : Gérald Darmanin s'exprime sur la situation actuelle en France (Partie 2)

Quotidien reçoit ce soir un invité exceptionnel, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, dans un contexte très particulier suite à l’attaque du Hamas en Israël. L’homme politique, qui a demandé le renforcement de certains lieux dans l’hexagone, se livre d’abord sur la sécurité des Juifs de France actuellement, ainsi que sur les chiffres relatifs aux actes antisémites après les attaques qui ont débuté le week-end dernier en Israël. Il se penche ensuite sur le cas des 13 Français portés disparus là-bas et probablement otages, s’exprime sur une potentielle crainte d’un export du conflit dans certains quartiers de France, et sur l’état de la menace terroriste en France à l’heure actuelle. Puis, Gérald Darmanin réagit à l’enquête annuelle du Monde à travers laquelle 82% des Français, et parmi eux de nombreux jeunes, considèrent que le pays est en déclin. Il revient ensuite sur la politique d’immigration actuelle et donne son avis sur les nombreuses similitudes qu’on lui prête avec Nicolas Sarkozy notamment sur l’aspect sécuritaire. Enfin, le ministre de l’Intérieur s’exprime sur une certaine rupture entre la police et les citoyens sur le sol français.