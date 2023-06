Invité : Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis (Partie 2)

L’actualité diplomatique est chargée cette semaine : dans la nuit de mardi à mercredi, Joe Biden a qualifié son homologue chinois, le président Xi Jinping, de « dictateur ». Ce mercredi, la Conférence internationale sur la reconstruction de l’Ukraine s’est ouverte à Londres en présence des dirigeants et des représentants de plus de soixante pays. Jeudi, une cinquantaine de chefs d’État seront réunis à Paris pour imaginer le futur système financier mondial. Pour parler de ces rendez-vous très attendus et de leurs enjeux, Yann Barthès reçoit Gérard Araud sur le plateau de Quotidien. Ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, Gérard Araud est un diplomate « cash », réputé pour son expertise et son franc parler.