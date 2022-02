Invité : Gérard Depardieu, commissaire "Maigret" et homme "Robuste"

Trois ans que Gérard Depardieu n’était pas revenu sur le plateau de Quotidien. Entre temps il y a eu le Covid, les confinements, l’arrêt des tournages et la fermeture des cinémas. Trois ans plus tard, Gérard Depardieu est de retour dans deux films majeurs : « Maigret » de Patrice Leconte et « Robuste » de Constance Meyer. Dans le premier, Gérard Depardieu incarne l’iconique commissaire Maigret, l’homme du 36 quai des Orfèvres, né dans l’imaginaire de Georges Simenon. Un Maigret dépouillé, intense, sombre, sans pipe et redoutablement efficace. Dans le second, « Robuste », premier film de Constance Meyer, Gérard Depardieu change d’univers pour conserver la même justesse. Il y incarne un homme qui lui ressemble, un acteur un peu bourru, entier. Un homme dont le bras droit le quitte pour raison familiale et qui fait la rencontre non pas de son, mais de sa remplaçante, incarnée l’actrice Deborah Lukumuena, découverte dans « Divines ». Deux personnages « robustes », authentiques. Gérard Depardieu est sur le plateau de Quotidien.