Invité : Gérard Depardieu, pour "Convoi exceptionnel"

Christian Clavier et Gérard Depardieu se donnent la réplique dans « Convoi exceptionnel », le dernier film de Bertrand Biler. Histoire de deux hommes, un peu lent, un peu gros, pas toujours fute-fute, confrontés au scénario de leur vie. Un scénario qui n’a rien de fictif puisqu’il régit, véritablement, le quotidien et les journées de ces deux personnages. Pour connaître la suite, il faut donc lire son texte et tourner la page… Gérard Depardieu est sur le plateau de Quotidien pour en dire plus.